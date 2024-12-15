Fausto Ortiz | Cerrando el año

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Por estos días nos escucharán pasar de radio en radio dando nuestra opinión como analistas sobre el comportamiento de la economía y seguramente en más de una entrevista nos pedirán hasta que califiquemos a los responsables del manejo económico. Empecemos con la calificación. En relato un 10. No deja de sorprender la descripción oficial del manejo económico del régimen. Por momentos siento que somos desagradecidos por no reconocer que estamos dolarizados gracias a la gran labor que se realizó al poner nuevos impuestos y la obtención de créditos con Multilaterales, pero luego recuerdo que aquello ocurre todos los años y se me pasa.

Las reformas tributarias nos han acompañado de manera abundante en últimos lustros y ni que hablar del endeudamiento. Ha sido lo normal. Lo extraño hubiera sido que sabiendo que el año pintaba para la parte baja del ciclo económico, se hubiesen tomado medidas anti cíclicas para dinamizar algo la economía y evitar mostrar un bajo o nulo crecimiento. Incluso la manera de enfrentar la situación eléctrica desde el vamos pudo marcar una diferencia, sin embargo, hay que reconocer lo difícil que resulta presupuestar y ejecutar ese tipo de inversión en época en que no hay cortes de energía.

La economía que en el primer semestre reflejó un decrecimiento de 0.5% para el segundo podría encontrar una cifra similar, con lo cual el año sigue esperando una cifra negativa, pero se aleja de una caída mayor a 1%. La inflación terminará por debajo de la cifra del año pasado, para nada como respuesta a diseño de política adoptado, es por los bolsillos vacíos. Muy complicado “presionar” precios sin dólares. Tan claro estuvo para los empresarios, que estiraron lo que más pudieron los descuentos durante finales de noviembre.

Y no hay liquidez adicional en la economía porque el gobierno no ha logrado disminuir con claridad los atrasos fiscales, lo cual sigue dejando afectada la cadena de pagos. Al finalizar el año, los atrasos, que fue el mayor de los sustos del gobierno entrante, podrían ser superiores a los recibidos. La Cuenta Corriente Única en noviembre no pudo sostenerse arriba de USD 1,200 millones (M) y terminó en USD 690M. Lo mismo las Reservas Internacionales que meses atrás se ubicaban sobre los USD 8,500M, el mes pasado terminó en USD 7,500M. Tendrán que escoger. Algo menos de atrasos o defender el saldo en Reserva Internacional.

El buen momento de Cacao mejoró la exportación, las ventas locales asociadas a esta actividad y hasta los depósitos en la banca. El mal momento eléctrico también mejoró las ventas de generadores, que, al ser importados, aportará muy poco a la recuperación económica.

El Riesgo País no logró bajar de 1,000 puntos al cerrar el año y lo más probable es que lo volvamos a ver creciendo en período electoral hasta que conozcamos si Carondelet repite inquilino.

Hay buenas intenciones en el campo del empleo, pero no alcanzan. Las cifras no se mueven como quisiéramos y quién sabe si también lo embarcan al campo electoral con una subida de salarios más allá de inflación y productividad.

Danos buenas noticias es la frase que solemos escuchar los analistas. Lo haríamos encantados si viéramos buenas políticas.