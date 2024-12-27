Claudia Tobar: Nuevo año, nuevos vientos

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Cerrar el año es un hito significativo. Esta fecha despierta en nosotros el deseo de realizar cierres importantes, una reflexión consciente que nos permite evaluar lo alcanzado durante el año. Aunque en realidad no haya un cambio tangible inmediato en nuestras vidas, psicológicamente el fin de año nos invita a hacer un alto en el camino y preparar un nuevo comienzo.

Para muchos representa un momento de alegría y celebración, una oportunidad para festejar logros alcanzados y recordar con cariño las memorias que el año deja. Para otros puede ser un periodo más sombrío, marcado por la tristeza de lo que no se logró o la pérdida de alguien querido. En ambos casos la reflexión nos brinda la posibilidad de empezar de nuevo, de ver enero como un punto de partida lleno de oportunidades; una inyección de energía que nos motiva a hacer las cosas de modo diferente, a ser más disciplinados y a trabajar en lo que quedó pendiente el año anterior.

Como seres humanos tenemos la necesidad intrínseca de dar sentido a las experiencias y organizar nuestras vivencias para sentir cierto control sobre el futuro. Por eso no es extraño que adoptemos tradiciones como comer 12 uvas, pedir 12 deseos, hacer listas de propósitos o usar herramientas de reflexión y planificación, prácticas que nos conectan con nuestras metas y nos ayudan a visualizarlas, reforzando nuestra confianza en la capacidad de lograrlas.

El inicio de un nuevo año activa en nosotros un sentido de optimismo que nos permite experimentar la dopamina del éxito anticipado. Plantearnos metas organiza nuestra mente y genera reacciones físicas en el cuerpo, como la liberación de hormonas que nos llenan de esperanza. Incluso solo imaginar escenarios positivos puede mejorar nuestro estado de ánimo. Visualizar nuestros deseos para 2025 puede ser una herramienta poderosa para motivarnos y encontrar alegría en el presente. En esta época nuestro cerebro activa el sesgo de renovación, una tendencia psicológica que nos hace sentir que ciertos momentos o transiciones nos ofrecen la oportunidad de empezar de nuevo, hacer borrón y cuenta nueva. Aproveche el nuevo año para apalancar su mente y empujar sus esfuerzos hacia nuevas oportunidades y metas.