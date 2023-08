Las tres verdades

Tres verdades. La primera: Domingo Paredes, Juan Pablo Pozo y Diana Atamaint, presidentes del CNE, odian las matemáticas. Los dos primeros de ingrata recordación y la actual no se queda atrás. El fraude es clarísimo. No se hace en el sistema informático, sino con papeletas premarcadas y actas adulteradas que ingresan al sistema. Si Luisa González alcanza 33 %, la Lista 5 para asambleístas no puede llegar al 57 %. Si Noboa alcanza el 24 %, su lista para asambleístas no puede tener 16 %. Igual le sucedió a Villavicencio. Se debería hacer una sola papeleta para presidente y abajo las listas de asambleístas que lo respaldan para evitar estos errores de los miembros de las mesas receptoras del voto. El CNE tiene que responder. La segunda: la vida y la naturaleza cobran las malas acciones y no perdonan. En 2006 Rafael Correa (el joven) gana con ayuda de las FARC a Alvarito Noboa (la vieja política), ahora Daniel Noboa (el joven) gana a Correa (la vieja política). Todo lo que sube, baja. Así es la política y el prófugo no quiere ver esta verdad. La tercera: el Legislativo tiene más poder que el Ejecutivo. Lo dijo Villavicencio: “la presidencia no les interesa, pero sí la Asamblea. Solo ella puede salvar a Correa”. Allí hay que cuidar que no hagan trampa, como hicieron cuando ganó Moreno la segunda vuelta y Serrano lo superó ampliamente en votación para asambleístas. ¿Por qué no candidatizaron a Serrano para la presidencia? No ganaba. Pero a la presidencia de la Asamblea sí llegó. El correísmo es como el trago adulterado, tiene ciego al 33 % de la población, incluido al CNE, que no ve el fraude ni el fracaso del voto telemático y le disgustan las matemáticas. Se impone el cambio del CNE y de la Constitución.

José Mayorga Barona