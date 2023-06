La Tremenda Corte

Nuestra zurda Corte IN-constitucional en varias ocasiones ha fallado contra normas expresas de tratados internacionales (TI) suscritos por Ecuador, de nuestra Carta Magna y otras leyes, aplicando a conveniencia política el activismo judicial, entrometiendo su ideología neomarxista (llamada hoy por vergüenza Progresismo), como se evidenció de su dictamen favorable al juicio político contra Lasso, sin ningún argumento constitucional. Para muestra tres ‘perlas jurídicas’ con las que ha prevaricado con total desparpajo: 1. Sentencia No. 003-18-PJO-CC del 27.VI.2018, dictada por la correí$ta 10/10 Pamela Martínez Loayza, que legalizó la hipersexualización de nuestros adolescentes (aquellos entre 12 y 18 años pueden decidir libremente acerca de su vida sexual y reproductiva -si los padres osan vulnerar esos derechos- podría cesar su autoridad tuitiva y el Estado sería el salvador externo que garantice su libertinaje) 2. Sentencia N°11-18-CN/19 del 12.VI.2019, del ‘igualitario’ Ramiro Ávila Santamaría, relativa al matrimonio, con la cual se pasó por el forro el art. 67 de la CRE que prescribe: “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer”. Salvaron sus votos Hernán Salgado, Enrique Herrería, Carmen Corral y Teresa Nuques. 3. La abortiva Sentencia N° 34-19-IN/21 del 28.IV.2021, de la ‘progre’ Karla Andrade Quevedo y el voto de Ávila, que contraviene TI y la CRE. Nuevamente salvaron sus votos las Dras. Corral y Nuques. Y he citado dichos nombres porque en la politizada C. IN-constitucional aún quedan juristas probos.

César E. Benítez Jiménez