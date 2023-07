Todos sabemos y usted también, que el Sr. Correa y el Sr. Nebot no tienen amigos sino servidores. Usted está al servicio de ambos por lo siguiente: hay ocho correístas y seis socialcristianos en la nómina de concejales, y mayoría de funcionarios socialcristianos en los más importantes departamentos municipales. Su equipo de seguridad responde a intereses del socialismo cristiano del siglo XXI. No tiene usted contacto directo con el pueblo; error grande de un político es no tener pueblo amigo. Nadie sabe en qué se halla usted, qué hace o va a hacer. Salga a las calles y vea si puede transitar; peor si intenta dejar que un aeropuerto se construya donde no cabe. Guayaquil es demasiado grande, un desorden completo, difícil de abordar y muy costoso. Existe posibilidad de que el país sea gobernado por un Maduro o un Ortega, según el CNE diga quién ganó. Usted tiene derecho a que una fuerza política democrática lo apoye, le sugiero revivir un CFP, auténtico partido de y para el pueblo. Usted debe y puede. ¡Viva el Ecuador libre y soberano!

Jorge Morán Mosquera