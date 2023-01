Sobre la Seguridad Social

Lamentablemente el IESS, no ha cumplido su misión ni está cumpliendo sus objetivos primordiales. Si no se realiza una transformación profunda y una reforma estructural del principal administrador, ningún sistema de seguridad social y de pensiones funcionará y en el mediano plazo colapsará. Coincidimos también que debe tenderse a un manejo exclusivamente técnico de la seguridad social y eso no se ha dado a lo largo de los últimos setenta años.

La reforma debe presentar un sistema con viabilidad financiera en el largo plazo, atacando el déficit actuarial al sistema de pensiones, salud, riesgos del trabajo y a las inversiones no privativas manejadas alegremente por el Banco del IESS y disminuyendo impacto fiscal porque los afiliados activos ya no pueden sostener el número de pasivos en un sistema de reparto.

El déficit actuarial se disminuiría de manera considerativa en el momento de la implementación de un sistema con tres pilares, primero conceptualizando y diferenciando los roles del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Seguridad Social a cargo del Estado.

Manuel Posso Zumárraga