Responsables de nuestra fe

Quien va al gimnasio requiere perseverancia y paciencia para lograr lo que se propone: desarrollar musculatura, bajar de peso, mantenerse activo, sentirse bien. La fe también necesita gimnasio para fortalecerse, crecer, mantenerse abierta a la voluntad de Dios. Para asistir a este gimnasio, la fe no tiene que moverse a ninguna parte; está dentro de nosotros. La desarrollamos cuando pedimos una y otra vez sin parar, sin desanimarnos, con paciencia, lo que anhelamos que Dios nos conceda; y cuando aceptamos que no todo lo que pedimos es bueno para nosotros y confiamos en que Dios nos ama y nunca nos deja solos. No perdamos las oportunidades que la vida nos da para crecer en la fe.

Mario Monteverde Rodríguez