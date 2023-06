Los recuerdos de antaño afloran hoy en mi mente, por una carta guardada más de 40 años en estado silente; en el cajón del pasado de mis años gentiles, donde mi labor diaria de ventas hoy revive. Era una empresa solvente, sus dueños alemanes estrictos; donde la rectitud brillaba y todo estaba previsto El acero en el comercio, era su presentación, pero se comercializaban todos los materiales para la construcción. Unidos trabajábamos todos y sin presunción, atendiendo a los clientes como amigos y sin distinción; entregándoles siempre beneficios por su acción. Las marcas competían, pero el vendedor sabía de sus bondades siempre y en el interín del día, compartíamos vivencias, noticias y melodías; era un ambiente amigable de respeto y sana alegría. Un jovencito de pronto iluminó el entorno, pasante de vendedor... Era el nuevo retoño. Su juventud resaltaba al lado del conjunto, de personas maduras, pero siempre estábamos juntos. De sonrisa espontánea y mirada anhelante, ansioso estaba siempre de saber más que antes; nos preguntaba todo con dulzura y decoro y nosotros felices lo complacíamos a coro. Y nos llegó al corazón, aquel joven que un día, compartió con nosotros ventas y algarabía. Y que aumentó los pedidos en esa empresa fuerte, donde nos hicimos de acero y luchadores hasta la muerte. Pero el alma tan noble de aquel joven risueño, me dejó de recuerdo: Retrato de una madre, que aún hoy conservo. Dos páginas amarillentas por el pasar del tiempo, arriba con su membrete personal y abajo a continuación los versos. Aunque no son de su autoría, sino de un venerable obispo, monseñor Ramón Ángel Lara, igual su gesto hacia mí, hizo que lo guardara; porque honrar a la mujer bendita y abnegada, dice mucho de él y de su madre amada. Y ese joven respetuoso con grandeza de espíritu, es Galo Martínez Leisker, Galito, a quien con cariño he descrito. Con su llamada de hoy, tan alegre y sincera, constaté, que sigue siendo bueno y noble, ¡como antes lo fuera...!

Myrna Jurado de Cobo