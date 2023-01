Pobres productores, ricos vendedores

Aunque no logro diferenciar lo que es arte de cultura por ser términos muy emparejados, aceptaré de buen modo cualquier crítica constructiva al respecto. La lectura de un titular en Semana, de diario EXPRESO, que decía: “450 millones de dólares por el precio de Salvador Mundi”, obra que se atribuye a Leonardo da Vinci, que ahora está en manos de un príncipe saudí -cuyo nombre ni siquiera puedo pronunciar-, motivó la siguiente pregunta: -¿Se puede vender la cultura? Pues sí, en el mundo de los negocios todo es posible y aparece una cadena compuesta por muchas personas tras ganancia, que no son simples bocadillos y; con ellos los dueños de inconmensurables riqueza que pueden comprarlo casi todo. En la cadena de mercaderes de cultura y sus productos encontramos todo tipo de intermediación, como casas culturales, oficinas de arte, medios de comunicación, galerías, pasarelas, casas de remates y hasta bares expertos en esos eventos, de cuyas ganancias ni huelen sus sacrificados productores. Ganar un sitio en ese mercado resulta un imposible para quien no posee un apellido rimbombante, dinero para exponer, amistades, etc., lo cual los empuja a convertirse en artesanos repetitivos en cuanto a creación, presentando los mismos libros, pinturas, esculturas, danzas para obtener ganancias exiguas que a duras penas alcanzan para cubrir la inversión y el entusiasmo. Ni la cultura ni el arte llegan al pueblo, que lucha en desiguales condiciones frente a una sociedad marginadora y un Estado elitista.

Ricardo López González