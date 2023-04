¿Qué te pasa Ecuador?

Te nos quieres caer a pedazos... Se abre la tierra, se desmorona, los ríos su cauce abandonan. ¿Será que nos quieres llevar al ocaso? Las lluvias diluviales nos están causando males, la salud de los niños quebrantable.; los sembríos y cosechas arrasadas, ahogadas. Las viviendas se desploman, el comercio se abandona; porque el mal cual horda a cada momento asoma. Tú, patria querida, lloras a grito compungida. ¡Dónde están tus hijos, que hoy te abandonan! Huyendo por la tangente, con las manos abiertas..., pero no para dar y abrazar, sino para robar a la gente; sus bienes y hasta el honor, que a los que no estamos en esa línea, nos causa horror. ¿Qué sacan con tener dinero ajeno, gastado en frivolidades o guardado dizque para el futuro? Pero, ¿de que futuro hablamos?, así como vamos, si no sembramos el bien, no lo cosecharemos también. Ahora predomina la inercia, o el balazo, porque triunfa la violencia en todo caso. El desamor se ve por todos lados. ¿Dónde se fue la ilusión que siempre hemos pregonado? Aunque el cielo no tenga su esplendor, queremos que brille el amor. Ahora, casi todos encerrados en nuestros hogares, como presos encarcelados; viendo cómo mutilan las vidas, el país está en un callejón sin salida. Pero unamos esfuerzos para luchar todos los días que nos quedan por venir y así tener por fin, la dicha de sobrevivir. N, más ofensas a Dios y a la patria con cinismo. Ecuatorianos, ¿dónde quedó el civismo?

Myrna Jurado de Cobo