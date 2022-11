La página más importante del periódico

En cierto espacio del conocimiento todos somos ignorantes. Vale aclarar que el peor analfabeto no es el que no sabe leer ni escribir, sino aquel que sabiendo leer no lee. La lectura es una de las delicias mas agradables que pueda existir. Quiero indicarle, señor director, que soy socio suscriptor de su digno diario, por lo cual debo indicarles que todos los días necesito leer para que pueda obtener un buen día.

Los espacios que brinda su diario son muy importantes, quiero destacar que el más transcendente es la página de opinión en la cual aparece el editorial, que constituye el criterio de la institución. También constan los integrantes del directorio, columnas de análisis de destacados periodistas, incluyendo la caricatura del día y se agrega el correo electrónico para que opine la ciudadanía en la parte de Cartas de lectores.

A nombre de ellos (los lectores del diario) que usted dignamente dirige quiero expresar las felicitaciones por ser un periódico de investigación, con noticias confirmadas, defendiendo los sagrados intereses de la ciudadanía.

Lic. Ricardo Ordóñez Jaramillo