Estamos normalizando lo que nos está matando

Ahora es muy común escuchar: robó, pero hizo obras, salió de prisión a disfrutar lo robado, sobreprecios en obras públicas, negociado de medicinas en los hospitales, algunos jueces venden sentencias, personas asesinadas, en la cárcel los capos tienen el control, hallan más contenedores con droga, amenazas de bomba, perdemos plata en la venta del petróleo, la deuda externa sigue creciendo, y así un largo etcétera. ¿Por qué seguimos soportando toda esta barbarie que nos oprime e impide el progreso de la nación? Ya perdimos la fe en los políticos, que han demostrado que solo trabajan por sus mezquinos intereses; fácilmente se los podría juzgar por traición a la patria. Los Poderes del Estado siguen contaminados por la corrupción a todo nivel, bajo la mirada cómplice de los entes de control, que no controlan nada. Si el país invierte tanto en armas y equipos ¿por qué las Fuerzas Armadas, con toda su preparación, no pueden pelear contra las mafias? ¿Han perdido el amor por la patria? ¿Cuántos muertos más se necesitan para trabajar por el pueblo? Cito al candidato argentino Javier Milei: “No podemos esperar resultados distintos si siempre hacemos lo mismo”. Se necesitan acciones disruptivas. Olvidémonos de las leyes prodelincuenciales. Valen más los derechos de los ciudadanos de bien que el de los asesinos. No podemos seguir normalizando lo que nos está matando.

Julio César Navas Pazmiño