La majestad del dólar

La moneda estadounidense, de origen español, es el reemplazo de la libra esterlina desde 1967. Más del 90 % de las transacciones internacionales se hacen en dólares. Hay varios intentos para terminar con él, sobre todo de los socialistas del siglo XXI, que pretenden ser herederos del extinto mundo soviético, practicante comunista. ¿Por qué el dólar es la moneda por excelencia? Por su lentísima desvalorización: en 100 años se ha devaluado imperceptiblemente. También por el control de la inflación. En Ecuador es de 2 % anual, menos que en EE. UU. Y tiene otro mérito: es un referente para la estabilidad económica, de la misma manera que lo es disuadir a los políticos de abusar de su uso pues no pueden hacerlo. Esto es lo que siempre han deseado Correa y Cía., y su peor vocero, el Sr. Arauz. Lo sorprendente es que durante 10 años quiso hacerlo y no pudo, porque las bases de reforma estructural en el país se dieron con el Sr. Noboa, sucesor del Sr. Mahuad, quien inició la dolarización. Se siguió el proceso con toda seriedad, cosa que hasta hoy se da, con la salvedad del control al uso de billetes de $ 100, con el pretexto de la falsificación. Otro elemento hace que el dólar sea más popular que nunca: lo usan los ciudadanos de todos los segmentos sociales, no solo los exportadores. No se ve que haya nostalgia por el finado sucre. Se abre otro capítulo para la 'exterminación' del dólar. Es política del correísmo. Y esta posición la rechaza el Sr. Noboa. Por ello se exige que se lo consolide más, por ser la moneda que mejor ha desempeñado un papel en la justicia social. Estar en contra de su vigencia causa que quien lo haga se desacredite y sea caricaturizado.

Francisco Bayancela González