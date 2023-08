En referencia al segundo informe de gestión del señor alcalde guayaquileño, en donde se evidencia la intervención a los 52 mercados de Guayaquil, es una inoperancia que solo cinco (5) están funcionales y que 25 no tienen el sistema contra incendio. Por lo tal se manifiesta la inoperancia logística municipal en cuanto a políticas empresariales y alianzas con las empresas público-privadas para equipar de los accesorios bomberiles de prevención antiincendio a los mercados municipales. También es muy vergonzosa la publicación municipal del listado de bienes retenidos declarados en abandono, referente a la retención de bienes públicos arrebatados por los metropolitanos (roba burros) a los ciudadanos agentes, formales e informales, del comercio; disponiéndose su destrucción si no son reclamados. Posesiones como: ropa (camisetas, pantalones, shorts, licras, blusas, gorras, zapatos, mochilas); electrodomésticos (monitores, laptops, radios, parlantes, emplastificadoras); triciclos, carretillas, vitrinas. Mascarillas, sillas, mesas y bancos plásticos. ¡Inoperancia logística municipal!, al demostrar una aparente destrucción de tales bienes incautados al pueblo trabajador, sean informales o no; degradable accionar social al no destinar esas pertenencias a albergues, asilos, damnificados, o a emprendedores y fundaciones de bienestar social. ¡Inoperancia y vergüenza el control del comercio!, ejercido por los roba burros y demás agentes municipales de justicia y vigilancia. ¿Hasta cuándo tanto cinismo de la función pública?

Alfredo González Vera