Honesto sobre mentir

No estoy seguro de cuál es la preocupación de que George Santos sea elegido para la Cámara de Representantes de EE. UU. pese a mejoras creativas en su currículum. Al menos fue honesto acerca de no ser honesto. Quizá no haya un gran clamor en las casas políticas porque las expulsiones por mentir pueden dejar los escaños casi vacíos. Hay una historia tan extensa de mentiras políticas antes y después de las elecciones, que las palabras 'promesa política' significan que algo es mentira absoluta o que nunca se promulgará. Es hora de promulgar una ley: si se demuestra que ha mentido, debe salir de inmediato. Podría recortar el número de candidatos, pero las opciones serían de mejor calidad.

Dennis Fitzgerald