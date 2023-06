El Yasuní, patrimonio de la humanidad, tierra sagrada para la vida del ser humano y el planeta, pero con dueños irresponsables y atracadores. Resistió las glaciaciones al ser ecuatorial y perece por la ambición de los políticos, como advirtió Mariana de Jesús. ¿Chao $ 1,5 mil millones al año de la explotación inconstitucional? Si solo sirve para enriquecer a los políticos y las migajas llegan al pueblo. En un país en orden paga más el que gana más y la Justicia sentencia a los pillos y recobra lo hurtado. Correa con su CNE paró la consulta, y el petróleo y el país son de China. La minería y puertos también fueron entregados a precio de gallina robada a chinos y otros. El Fenómeno de El Niño 1997-1998 costó $ 2,8 MM, el terremoto de 2016: $ 3,6 MM y el Fenómeno de La Niña 2020-2023, a 2022 redujo la pesca un 21,8 % y 11 % menos y 80 % del banano en exportaciones. 33 gobernantes de 1905 a 2006 tuvieron $ 178 MM Correa $ 400 MM, gastó $ 90 MM en obra pública pésima y corrupta (metió mano en el oro, depósitos ciudadanos en el BC, IESS, Isspol, Issfa, Tame, Cofiec, Refinería, Pacífico-Miami, El Aromo, radares, helicópteros, el sucre chavista e interminable etc.). ¿Saqueo de $ 310 MM, similar a la indemnización de $ 380 MM que pagó Alemania por su guerra? La deuda-eterna de la partidocracia en 176 años, criticada por los camaradas, de $ 17 MM, vs. $ 70 MM de ellos, sigue subiendo, sigue el fraude, el saqueo, macabra delincuencia, narcoestado, golpes de Estados de calle y Asamblea, glosados, contubernio de la dictocracia y partidocracia, etc. Ecuador hasta 2006 fue Isla de Paz libertaria, patriota, cultural, industriosa y trabajadora.

Juan Carlos Cobo Rueda