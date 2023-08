Siempre en la vida de un país que quiere desarrollarse debe imponerse, aunque no esté en la Constitución, que los actores tengan títulos bien adquiridos, y no solo eso, que sean investigadores y que conozcan los problemas del país y cómo solucionarlos. En las elecciones que se dieron recientemente se vio que los nuevos candidatos se impusieron a los anteriores, y sus resultados fueron inesperados. Pero lo que salta a la vista es lo mucho que tenemos por aprender y perfeccionar, como el imponer requisitos para saltar a la arena presidencial. 1. No solo deben los candidatos ser titulados, sino además tener experiencia e innovación en lo que hacen. 2. Debe haber una escuela para prepararse para ser presidente. Este proceso debería ser riguroso y que sea seleccionado para saltar a ser candidato. 3. Que las elecciones no se conviertan en una simple lotería, sino que la sociedad y jurado las apruebe por sus aportes. 4. Que los candidatos aprendan ciencias multidisciplinarias, que son herramientas para su papel de administradores del Estado. 5. Existe mucho por saber y aprender, y con unas elecciones a dedo, los candidatos podrían tener poco éxito. 6. Los debates no deben ser la única demostración de lo que pretenden hacer; que por su preparación y aportes a la sociedad, esta los premie. 7. También, se ha visto que el electorado no sabe votar. Los electores deberían tener más conocimiento de lo que son los candidatos, lo que saben y ofrecen en sus planes de gobierno. 8. En la vida cotidiana más se da importancia a lo que pide el barrio, comuna, parroquia, cantón, provincia. Estos pedidos deben ser comparados con estudios, investigaciones, diagnósticos, para sacar mejores conclusiones. 9. El socialismo del siglo 21 no es la solución para Ecuador; lo que pasa en otros países similares, sin éxito, es la prueba. 10. Existen nuevas políticas de Estado que ninguno de los candidatos mencionó siquiera. Esto prueba que existe poca investigación de los problemas del país.

Carlos Puga Valencia