Rescaté a una gata bebé abandonada en la lluvia; la llevé a mi casa y la acomodé en la casita de Mabelita, una gata también rescatada que en su momento fue madre. Fue increíble el encuentro de las dos, Mabel la olfateó de cabeza a cola y no mostró signo de pelea. Por el contrario, le enseñó desde el primer momento en que se conocieron dónde estaba el bebedero y comedero, y le indicó cómo evacuar sobre un pañal, tema que descubrí porque la cantidad encontrada no era de gata adulta. Es increíble cómo una gata es capaz de enseñar modales desde el primer momento que se encuentra con su nueva ‘room mate’, todo para que su estadía sea placentera y no cause incomodidad a terceros. En cambio hay madres que se jactan de sus títulos universitarios, pero son incapaces de enseñar a las hijas a no lanzar toallas sanitarias en inodoros porque causan taponamiento y por ende deterioro del medio ambiente. Además ello es fuente de intoxicación para quienes viven en la ciudadela. La excusa de que dicha práctica la adquirió en el colegio no soluciona ni detiene la continuidad de la acción irregular, ni tampoco evapora los malos olores.

La Biblia en Proverbios 22:6 dice: “Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él”.

Marysol del Castillo