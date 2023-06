¿Los verdaderos líderes políticos son los que se candidatizan? No. ¿Por qué los genuinos no se lanzan? No tienen chequera disponible y no hay garantías que justifiquen los riesgos. Es triste, porque siempre aparecen politicastros que van ilusionados en pescar a río revuelto. ¿La solución? ¿Escoger al menos malo? No, en nuestra nación existe una cantera de potenciales líderes. ¿Cuándo terminará esta pesadilla? ¿Cuándo los ecuatorianos despertaremos para oír y ver a un estadista? Da la impresión de un trastorno sociopolítico a partir del extraño accidente aviatorio donde murió Roldós. ¿Cuánto tiempo debe pasar para cumplir un proceso postraumático con el fin de elegir a un verdadero estadista?

Eduardo Jiménez