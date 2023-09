La devaluación de la cultura

Ahora la cultura estará supeditada al turismo. Si este no produce dinero, no hay actividad cultural; o sea que la cultura no tiene presupuesto..., perdió importancia. La Dirección de Gestión y Promoción Cultural fue borrada de un plumazo por el Cabildo, pues en vez de priorizar el desarrollo de actividades culturales como música, pintura, escultura, teatro, baile, lectura, fotografía, escritura, canto y arte en general, primero le apuesta al turismo. Un absurdo total. ¡Acaso vivimos para hacer dinero! Seguimos mutilando la cultura. El comienzo fue el cambio de fecha de las fiestas patrias, lesionando nuestra identidad histórica, creando los famosos ‘puentes’ dizque para incentivar el turismo y generar cuantiosos ingresos, los cuales son un engaño, porque se gasta lo que no se tiene y el pueblo vive siempre empeñado. El Ministerio de Educación y Cultura, o a quién le competa, debe propiciar el desarrollo de los lunes culturales en escuelas y colegios, con el acto del homenaje a los símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional, para fomentar el civismo, que también fue eliminado de las aulas y del corazón. ¡Devaluamos la cultura!

Deberían crearse bibliotecas ambulantes. Hay tantos buses gigantes que están abandonados por doquier; se podrían transformar en bibliotecas y se las podría ubicar al pie de los parques, de manera fija. Pueden ser: una para mayores y otra para niños, pero con resguardo policial para protección de los lectores.

Los libros y enciclopedias se los puede conseguir pidiendo donaciones; yo soy la primera que me ofrezco a donar los que tengo en mi pequeña biblioteca. Nos urge desarrollar la cultura y no permitir que nos envuelva la ignorancia, que es la madre de todos los vicios.

Fomentemos el amor a la lectura, que hace que se nos abra el horizonte y no estemos ciegos ante la vida, que cada día se nos muestra más competitiva.

Hacen falta eventos literarios y artísticos para crear una sociedad culta y que sean un atractivo para los turistas, por el buen manejo del lenguaje y comportamiento.

Cultura y turismo son dos actividades que deben manejarse por separado. Se complementan, pero cada una tiene sus aristas.

¡No endiosemos al dinero, este nos hace esclavos y la cultura nos hace libres!

Myrna Jurado de Cobo