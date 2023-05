Colosenses 3:23. “Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana”

Fui a un banco y supermercado ubicados en un mall. En el primer sitio, al cancelar un servicio básico, la cajera dijo que no había valor a cancelar, tema que no coincidía porque mi factura tenía fecha de vencimiento mayo 24. Se la mostré y ella respondió: “esa factura no sirve”. Comprendí que tenía pereza de cobrar y me retiré. No entiendo su actitud, el banco cobra comisión por el pago de servicios básicos, es decir, ingresa dinero para su empresa; esto no debe estar sujeto al estado de humor del cajero. Fui a otro banco del cual no soy cliente y cancelé la factura sin ningún inconveniente. En el segundo sitio hice fila en una caja donde el cajero era nuevo. No sé si el joven aún no sabe reconocer los dólares falsos o su temor a que le descuenten valores supera su entendimiento. Cada vez que un cliente pagaba iba donde la supervisora para que ella se asegure de que el billete era legítimo, lo que demoraba la espera en la fila. Fueron cinco veces las que el joven solicitó ayuda a la supervisora y en la sexta ocasión, ella respondió: “no más”. Llegó mi turno y el joven para no cobrar usó el recurso de la negación y me dijo: Por $ 0,57 no voy a cambiar $20”. Le respondí: “dime dónde está esa oferta porque cada latita de alimento de gato vale $ 1,58 y llevo 12 latas”. A regañadientes hizo mi cobro. Después adoptó la estrategia de no tener suelto; muchos clientes dejaron sus cosas y se fueron. ¿Dónde está el supervisor?

Marysol del Castillo