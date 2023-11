Cartas de lectores: Otra vez nos vuelven a mentir

Menos mal que ya mismo se van. Son más de dos años que han sido gobierno; dizque se prepararon por espacio de 15 y nunca vio el país nada positivo, excepto la compra de vacunas para combatir el covid-19 y luego dictaminar la muerte cruzada. Cero en educación con clases virtuales y presenciales alternadas, con peligro de que maten a estudiantes en el aula de clases o les vendan droga. Cero en salud: nunca los hospitales del IESS y del MSP fueron abastecidos de medicamentos e insumos médicos. Cero en seguridad: muertes violentas por sicariato todos los días y secuestro extorsivo, ‘vacunas’ a negocios y asaltos a toda hora, todos los días. Cero en inversión extranjera: quién va a querer venir a invertir con el clima de inseguridad en que vivimos. Cero en empleo y esto que dijeron que iban a generar fuentes de empleo. Prometieron mucho: que iban a eliminar la tabla de consumo de drogas y no lo hicieron. Que no iban a subir impuestos y fue lo primero que hicieron, aunque rectificaron. Que iban a abrir nuevamente el hospital Leopoldo Izquieta Pérez, nunca lo hicieron. Tantos viajes al exterior y cero resultados. Y lo último de su pésima gestión: la crisis energética. El ministro de Energía dijo a inicios de octubre que no iba a haber apagones y a fines de ese mes comenzaron, con riesgo de que se quemen los electrodomésticos, pues ni siquiera se ponen de acuerdo a qué hora se darán. Esto se pudo haber previsto con antelación. No saben principios básicos de administración y todo lo improvisan.

Roberto Flores