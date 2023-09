Cartas de lectores: El presidente que quiero para los ecuatorianos

Después de la primera vuelta electoral, en tertulias entre amigos me han preguntado por mi preferencia política para el balotaje presidencial. Voy a procurar responder sin ningún interés particular, porque no soy político y cada día me satisface más no serlo.

En democracia es indispensable escoger y la escogencia implica definir qué quiere uno de los líderes que gobernarán el país en el futuro. Como todo en la vida esta decisión tendrá algo emotivo y mucho de racional. Quiero un presidente para el Ecuador que gobierne para todos, que se ponga la camiseta del país y no que sea presa o gobierne para argollas o círculos elitistas de poder y conveniencia. Un presidente que sea verdaderamente un presidente de todos los que habitamos en esta bendita tierra y que interpretando el interés y la necesidad nacional, gobierne pensando en ello y no en los negocios y conveniencias de los grupos a los que pertenece. Quiero el principio del fin de la lacerante violencia, inseguridad y corrupción que nos están asfixiando, por lo que deseo un presidente valiente e íntegro. Quiero que en su clara valentía tome decisiones que permitan desarmar a las pandillas delincuenciales y criminales, y también a los grupos corruptos que pululan en todos los gobiernos en las instituciones del Estado, logrando que el interés de los ecuatorianos se anteponga a cualquiera. Quiero un presidente que tenga claro que hay que entrar con valor a resolver los graves problemas de inseguridad, empleo, falta de medicina en los hospitales públicos y del IESS. Un presidente que nos conduzca a una resolución educativa, que de una vez y por todas construya una educación para nuestros días, una que permita a nuestros jóvenes trabajar y producir. Deseo que todos los ecuatorianos reciban una educación pública tan buena como la privada. Por último, deseo una sociedad en la que la desigualdad, pobreza y nivel de vida se vaya cerrando y no se amplíe. Una sociedad en la que la iniciativa de las personas, su libertad, sus diferentes capacidades y su esfuerzo con constancia y disciplina nos regresen al Ecuador de nuestras añoranzas.

Ahora lo que tengo que hacer, lo que debemos hacer todos los electores, es encontrar entre los finalistas que buscan nuestros votos, a quien piense como yo y que persiga mis objetivos, para votar por él. ¡Ya lo encontré, espero que ustedes también!

Mario Vargas Ochoa