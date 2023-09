Cartas de lectores: Cualquier parecido es pura coincidencia

La presente es la continuación de una carta del mismo título editada el 6 de julio de 2023, donde la familia de 17 miembros que vive en la cordillera de Los Andes tiene la disyuntiva de sembrar o no papas, sabiendo que es la única fuente de ingreso líquido, pero teniendo presente que los fungicidas están atacando al medio ambiente.

El padre traslada este problema a los hijos y sugiere un plebiscito. Efectivamente, el 20 de agosto de 2023 se realiza el evento, y curiosamente asisten no solo los hijos, también los tíos, primos, abuelos y muchos advenedizos que viven en otras latitudes y desconocen la realidad socioeconómica del paraje andino, cuyo resultado es 60 % por el sí: se debe dejar de sembrar papas; y solo el 40 % , los hijos, por el no.

Sin la producción de papas: grave realidad vivirá la familia andina. Su futuro es de diagnóstico reservado; en cambio los compinches afuereños, sin pérdida de tiempo, aprovechan la situación para buscar el sillón del padre. No solo quieren manejar la tierra de la familia, sino también la de los parientes.

Dos son los aspirantes, ninguno de la familia. El uno es hijo del magnate del mercado de papas; la otra, es entenada del tío Mashi, prófugo en Belgahuasi.

Los dos presentan más dudas que certezas, viciados de apariencia y pocas ideas. No tienen claro cómo conducir la ‘llacta’, no saben cómo suplir el ingreso de las papas no vendidas, tampoco cómo sortear el embate cíclico de la naturaleza; no tienen proyectos para frenar el ingreso y comercialización de la droga, ni idea de cómo contrarrestar la violencia.

Ambos prometen cosas que no van a cumplir, saben bien lo que tienen en su contra: corto tiempo, falta de recursos económicos e, inconada oposición.

Para el que gane el panorama se presenta oscuro, negros nubarrones están por venir.

Dios bendiga a esta ‘llacta’.

Marco A. Zurita Ríos