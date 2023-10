Cartas de lectores: Nueva agresión bíblica

Según los católicos esta es la iglesia original fundada por Jesucristo hace aproximadamente 2.000 años. De esta se originaron las demás iglesias protestantes, llamadas así porque “protestaron” y se revelaron contra lo establecido. Por otro lado, nadie puede sentirse con autoridad para hacer las “cosas de Dios” si no se le ha sido dada por imposición de manos, en una cadena de mando perpetua desde la fundación original. El “pueblo de Dios” originalmente era el judío. De este nació Jesús. ¿Cabría decir entonces que Jesús fue el primer protestante porque se separó del pueblo original de Dios, y formó su propia iglesia? Uno de los dos pueblos está equivocado, el antiguo pueblo judío o el cristiano. Para aquellos aún no llega el Mesías. No creen que Jesús lo es. El Señor, en una de sus sentencias más fuertes dijo: “no he venido a traer la paz, sino la guerra”... “He venido a arrojar fuego sobre la tierra ...”. “De cinco en una familia, tres estarán contra dos y dos contra tres”. ¿Será que esa sentencia sigue hoy vigente? ¿Están condenados los israelitas a ese fuego que nunca acaba? Si la iglesia (pueblo) verdadera es la de Jesús, ¿por qué sigue coexistiendo la de los judíos? ¿De cuál pueblo es “dueño” Dios, del judío o del que Jesús dice que es “su buen pastor”? ¿O esa “división y guerra” profetizada por Jesús, aún no se cumple totalmente? La historia atestigua ese sufrimiento.

Roberto Montalván Morla