Cartas de lectores: Devolución de Cesantía de adultos mayores

Leí con gran atención un titular de primera plana de vuestro diario que dice Fondos de reserva: las trabas en el proceso. Lo mismo que con este beneficio del trabajador sucede con el de la entrega de la Cesantía para adultos mayores. La Ley de Seguridad Social del Ecuador expresa que sus afiliados pueden retirar el beneficio de cesantía (pagado el 2 % por el empleador y el 1 % por el trabajador), y que después que tenga acumulada 24 imposiciones o aportes esa cesantía puede ser retirada en el momento que el trabajador quede cesante en sus actividades laborales. De acuerdo a datos estadísticos, hay un alto número de ciudadanos que son totalmente desempleados, pero la mayoría en su momento han sido afiliados en al IESS, que no han llegado a cumplir los 24 meses de labores para hacerse beneficiarios del retiro de Cesantía; es decir, este valor que es propiedad del trabajador reposa en las arcas del IESS, y de acuerdo a estimaciones es cerca de $ 10 millones; gran cantidad de estos extrabajadores son de la tercera edad y ya no aspiran a ser empleados por relación de dependencia, pues no hay empleador que los contrate por su edad. Existiendo un gran grupo de ciudadanos que no tienen ninguna plaza laboral, que el Directorio del IESS tome una acción favorable a ellos y por esta única vez se revea lo estipulado en la Ley de Seguridad Social, y se entreguen estos valores a sus legítimos beneficiarios, no a terceros cuando estos ya fallezcan.

Gustavo Vaca Méndez