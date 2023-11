Cartas de lectores: Carta al superintendente de Compañías

Por publicación de EXPRESO del 4 de noviembre tengo conocimiento de que, hasta el momento, la empresa aseguradora Interoceánica no cubre el seguro del radar de Montecristi, con el cual el país puede detectar la presencia de avionetas vinculadas al tráfico de drogas. Y no lo hace ‘gracias’ al error de su respuesta, al permitirle que la indemnización de $ 2’000.000 que le corresponde a la FAE por los daños ocasionados por un eventual sabotaje no se haga efectiva al dilatarse el reclamo. Los hechos señalados en la publicación en referencia demuestran la diferente posición entre la de la intendenta nacional de Seguros y la suya. La primera dispone que la aseguradora cumpla con el pago en el plazo de 10 días; Ud., generosamente, plantea la posibilidad de que la resolución sea impugnada administrativamente mediante un recurso extraordinario o ante el Tribunal Contencioso, pese a que la Ley General de Seguros señala que ninguna de las dos alternativas, suspende los efectos de la resolución expedida. Incluso debe señalarse que por disposición de la ley mencionada, la revocatoria o anulación de la citada resolución procede “solamente cuando se haya honrado la obligación”. La Superintendencia de Cías. debería aceptar el error y rectificar su pronunciamiento, exigiendo que la aseguradora cumpla con el compromiso mencionado en los términos que ya están planteados.

Iván Escobar Cisneros