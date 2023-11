En referencia a la publicación de Diario EXPRESO en su cuenta de usuario en la red social Instagram el jueves 17 de noviembre del 2023: “El ‘sueño’ de una seguridad eficiente en Samborondón”, solicitamos tener en cuenta: 1.- Cajamarca Protective Services C. Ltda. Cajaprotserv fue adjudicada por el GAD de Samborondón con el contrato que tiene por objeto la prestación de servicios de vigilancia móvil mediante agentes de seguridad que se movilizan, con fines de patrullaje, en una camioneta de propiedad de mi representada, que se encuentra debidamente identificada con el logo institucional de nuestra compañía. Nuestro signo distintivo se complementa con el logo institucional del plan Samborondón Más Seguridad, para identificar el proyecto municipal al que prestamos colaboración. 2.- En la narración que se escucha en la publicación aludida, se informa que encontraron “un agente de seguridad dormido”. Sin embargo, tal como demuestran las imágenes que acompañan a la misma relación de hechos, el vehículo donde se habría encontrado la novedad manifestada por el autor del reportaje es una camioneta identificada únicamente con el logotipo del plan municipal Samborondón Más Seguridad. Esto conlleva, de manera clara e inequívoca, que quien se haya encontrado a bordo del automotor no era agente de seguridad de nuestra empresa, sino un colaborador del GAD de Samborondón. Dicha institución cuenta con los mecanismos administrativos que permitirán validar, a través de un debido proceso, lo informado por la publicación de EXPRESO con relación a su personal de vigilancia propio. 3.- En la parte final de la misma publicación, se reproducen imágenes que muestran al vehículo de propiedad de Cajamarca Protective Services C. Ltda. Cajaprotserv, lo cual permitirá contrastar, y de esta forma corroborar, que el ‘agente’, o en todo caso, la persona que fue encontrada durmiendo en la “camioneta del Cabildo (como correctamente identifica el narrador de la publicación a este automotor) no pertenece al personal de nuestra compañía de seguridad. 4. - Solicitamos difundir la presente nota aclaratoria, toda vez que el texto de la publicación que la motiva, en su primera oración, alude a la participación de mi representada como parte del proyecto Samborondón Más Seguridad. Por ello la falta de exactitud que afecta al fragmento final de la segunda oración, en la sección que dice: “se encontró a personal de seguridad dormido” se presta a la interpretación de que se habría encontrado a un agente de seguridad de Cajamarca en dicha situación, y así lo evidencian los comentarios realizados por usuarios de la misma red social Instagram dentro de la misma publicación. Lo exacto sería informar que “se encontró a una persona dormida en una camioneta del Cabildo”, para que el lector del texto no sea inducido a asociar a mi representada con una situación que es completamente ajena a nuestro ámbito de actividad.

Antonio Jurado F.

Gerente

Cajamarca Protective

Services C. Ltda. Cajaprotserv