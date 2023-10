Cartas de lector: Al señor alcalde de Loja

Como era de esperarse, usted no demoró en sorprender a la comunidad con su vergonzante desaguisado al homenajear a nombre de Loja al presidente del Consejo de la Judicatura, uno de los personajes más siniestros y cuestionados operadores de la justicia, quien estuvo hace poco en nuestra ciudad, a quien nuestra comunidad nada debe, ni le deberá; lo hizo posiblemente para cumplir -al más puro estilo de sus nefastos predecesores- con ‘sobarle el lomo’, pero sin recurrir a la alfombra roja ni a soldaditos de plomo, para congraciarse con uno más de la cofradía. Pero lo hizo como alcalde de Loja y esto tiene nombre: abuso de poder. Si entre dos o más instituciones del Estado se diere alguna forma de colaboración, ello debe considerarse un deber y no amerita sino reconocimiento, guardando las formalidades establecidas internamente, pero jamás de manera pública y menos exhibiendo ostensiblemente la dignidad que le confirieron sus mandantes. Como lojano que aspira lo mejor para la ciudad, le sugiero acceder al asesoramiento especializado para elaborar un plan de desarrollo de la ciudad, con proyección al menos para 50 años, que contemple agua potable, mercados, terminal terrestre, puerto seco, tránsito vehicular, aguas servidas, contaminación auditiva y visual, uso de espacios públicos, aseo de la ciudad, ornato, seguridad ciudadana, etc. Sacúdase de la politiquería que mantiene postergado al cantón Loja.

Leonardo Cueva Piedra