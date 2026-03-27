Cartas de lectores | ¡Respaldo a la libertad de prensa y a Diario EXPRESO y EXTRA!

Por “presuntas irregularidades administrativas y financieras” se interviene al Diario EXPRESO y EXTRA. “Haciendo memoria ante la amnesia colectiva”. Desde 2006, con Alianza País-RC5, se ofreció más libertad, pero se impuso la Ley Mordaza, persiguiendo y cerrando medios y periodistas críticos, en un modelo similar al de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Thalía Flores recuerda que en 2014 la superintendenta Suad Manzur ordenó liquidar Diario Hoy, violando procedimientos, al no poder doblegar a periodistas críticos. En meses recientes se han cancelado programas, cerrado medios y otros han sido vendidos; incluso un asambleísta alterno de ADN, con patrimonio de $ 70.000, compró medios por más de $ 2.500.000, sin explicación clara.

También causó rechazo el intento de reformar el art. 396 del COIP para frenar críticas a funcionarios, junto con normas que limitan reclamos ciudadanos. Como dijo el juez H. Black: “La prensa sirve a los ciudadanos, no a los gobernantes”. Y Ajaib Singh: “La verdad puede encender llamas, pero callarla deja cenizas”.

El país busca recuperar la isla de paz de 2006, con justicia y Estado de derecho. Eliminar la prensa independiente es silenciar a los ciudadanos. Organizaciones como AER, la Asociación de Periódicos y la SIP deben defender la libertad de prensa. E. Ruiz concluye: “Guayaquil, es hora de defender tu libertad y patrimonio”.

Juan Carlos Cobo Rueda