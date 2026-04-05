Cartas de lectores | Presunto abuso en cobro de ‘Mejoras’

El 19 de marzo, Diario EXPRESO publicó una carta muy interesante, relacionada con el cobro presuntamente abusivo por parte del Municipio, de mejoras; una de ellas, que se inició cobrando por el lapso 2000 - 2014 y que después de diez años, cual lagarto, sigue cobrando a los contribuyentes. Valores indebidamente cobrados, que considero deben ser devueltos con intereses y mora, aplicando el mismo método que utiliza el Municipio cuando el contribuyente cancela valores con atraso.

Respecto de este mismo asunto, Diario EXPRESO publicó el 1 de julio de 2025 mi carta, en la cual exhortaba al alcalde que ordenara una revisión para fines de regularización. Sin embargo del tiempo transcurrido, el Municipio continúa cobrando por mejoras que ya fueron canceladas hace una década. En vista de la judicialización en que se encuentra el alcalde, hago extensivo este requerimiento a la alcaldesa encargada.

Para mejor información, adjunto la carta del 1 de julio de 2025, agradeciendo a usted, señor director, por su favorable atención:

El Ilustre Municipio de Guayaquil viene cobrando desde el 2000 hasta el 2025, es decir, durante 26 años, la Contribución Especial por Mejoras, a pesar de que en el comprobante de pago de impuestos prediales se hace referencia al período 2000-2014.

En la actual administración, adicional al pago de las tales mejoras, desde hace dos años, los guayaquileños y residentes en la ciudad también están pagando por ese mismo concepto de ‘Mejoras’; siendo los valores mucho más elevados que los prediales.

Considerando la situación económica de las familias, se hace necesario que el señor alcalde ordene una revisión y, de ser procedente, se regularicen estos cobros, pues en el primer caso ya se habría cumplido la obligación; y sobre los cobros de los años 2024 y 2025, que informe a la ciudadanía qué período comprende y, principalmente, por qué obras que haya realizado la municipalidad.

Ángel Campoverde Giler