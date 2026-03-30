Cartas de lectores | La libertad y la prisión

La libertad es el derecho fundamental a actuar sin restricciones, mientras que la prisión es la privación de la liberta. La libertad es el oxígeno de la vida del espíritu, es ser dueño de la propia vida. La cárcel más grande es el encuentro con rejas y barrotes con personas negativas . La magia de hacer plata no se enseña en ninguna universidad, es una combinación de malicia, mente sucia y ambición. Un hombre orgulloso se puede sentir fuerte, pero jamás se sentirá feliz ; el orgullo es la característica del corazón tóxico. La ignorancia, con el poder y el orgullo, son una bomba explosiva y mortal. No es la política la que hace a un candidato convertirse en pelafustán, sino tu voto, el que hace a un ladrón convertirse en político. Recuerda, un hombre inicuo es capaz de quemar su propia nación hasta los cimientos para poder gobernar sobre sus cenizas. Lo más hermoso de la vida es un amanecer en paz, una conciencia diáfana y un desayuno con huevos bien cocidos, una mente lúcida y manos limpias de travesuras inmorales para con la sociedad.

Javier Valarezo Serrano