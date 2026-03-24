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Cartas de lectores | Examinar las alianzas, empezando por uno mismo

Si quieres reconocerte y conocerte mejor, no quites los ojos al comportamiento de los demás

La época que vivimos nos llama a prestar atención y a dedicar lo mejor de nuestra voluntad en aplacar ánimos, sobre todo en tiempos marcados por tantas injusticias, violencias y guerras de todo tipo. Si no promovemos la concordia en esta tierra, donde nos hemos globalizado, difícilmente vamos a dar continuidad al linaje. Volvamos a las entretelas de una mente clara, que examine las alianzas, comenzando por uno mismo. De lo contrario nos inundará el vicio y el vacío de lo mundano y no podremos llevar a buen término la necesaria fraternidad universal. Si quieres reconocerte y conocerte mejor, no quites los ojos al comportamiento de los demás, seguramente te hará mirar tu propia actuación. Aprendemos a reprendernos viendo nuestras acciones en los otros. Por tanto, es imprescindible observar la realidad desde la hondura, no con criterios superficiales y desprovistos de cualquier moral, prefiriendo círculos sociales que nos tranquilizan o inquiriendo privilegios que nos acomodan, en lugar de indagar a través de esa luz espiritual, que es la que nos revive en el buen horizonte.

Víctor Corcoba

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