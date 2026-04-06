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Cartas de lectores | Aprendiendo a manejar las emociones

Las emociones deben aprenderse a manejar; la narrativa y la tecnología fortalecen el bienestar y la resiliencia

La narrativa presenta a Bruno, un oso que invita a los niños a explorar sus emociones y transformar reacciones impulsivas en calma, promoviendo el autodescubrimiento y la gestión emocional.

El cuento aborda el enojo y la tristeza.

Junto a sus amigos, Bruno practica la respiración profunda, mostrando que el apoyo social ayuda a regular las emociones.

El recurso permite a docentes trabajar la empatía, las labores en equipo y la resolución de conflictos de forma colaborativa.

Se emplearon herramientas de Inteligencia Artificial para crear imágenes y animación, destacando su valor en la educación socioemocional.

Disponible en la web, es una herramienta accesible para familias y docentes.

Las emociones deben aprenderse a manejar; la narrativa y la tecnología fortalecen el bienestar y la resiliencia.

Roberto Camana-Fiallos

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