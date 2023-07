Candidatos improvisados

Estamos al filo de la navaja, con candidatos que aparecen de la noche a la mañana, algunos sin partidos políticos sino “de alquiler”, sin ideología definida. El país tampoco cuenta con verdaderas organizaciones políticas, que generen nuevos líderes a largo plazo. Solo existen maquinarias electorales que ponen candidatos inexpertos y oportunistas, y utilizadas por el ‘outsider’ de turno. En los diarios entrevistan a candidatos a la Presidencia y Asamblea sobre la ley orgánica de la Función Legislativa; ante el evidente desconocimiento de las normativas y las funciones que deben desempeñar, de ocho preguntas apenas contestan dos adecuadamente. No están preparados; si los eligen es porque no tienen más representantes. A esto se suma que ninguno sabe cómo realizar un plan de gobierno. Hay mucho que analizar de los aspirantes pues está en juego el futuro de la patria. Casi todos se han comprometido por la anticorrupción, seguridad, salud, educación, libertad de expresión. Los votantes deben tener presentes los nombres de quienes desde los espacios de poder que han ocupado no hicieron nada por mejorar, con buenas reformas, y más bien han estado involucrados en actos inmorales y de falta de ética. Tampoco queremos defenestrados por incapacidad y baja credibilidad, por eso se les aplicó la muerte cruzada. La propaganda flash no puede ser pretexto para elegir presidente y asambleístas manteniendo una vez más la pugna de poderes. No a la improvisación, votemos con conciencia y análisis profundo.

Robespierre Rivas Ronquillo