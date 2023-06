La muerte cruzada, única e inédita en nuestro país, nos permite y para poco tiempo de gobernanza, elegir a ciudadanos que intentarían cargos de elección popular.

En estos pocos días ha aumentado el número de candidatos. Póngales atención, son los mismos que hace poco participaron y uno que otro de diferente ideología. He ahí un caso particular, padre e hijo participarán. ¿Qué es esto? ¿Es acaso un buen negocio ser presidente o asambleísta?

Se expresa y hasta con desfachatez, si fulano no desiste, entonces estoy yo. Soy el único, las multitudes me reclaman, me apoyan, cuento con varios gremios de comercio e industrias, redes sociales y partidos de derecha, izquierda, centro y comunidades de todos los colores. Esto es lo que tenemos. Olvidan acaso que durante estos años candidatos han vivido del presupuesto del Estado y se han codeado con los más ilustres amarradores, sus parientes han comido y bebido en las mesas de los más necesitados y también en las de los poderosos.

Reflexionemos, estos candidatos responden a sus intereses y corren desesperados; solo por orgullo desean sentarse en la silla del insigne Rocafuerte, nada más que eso. Yo, candidato, propongo un solo ciudadano que responda a los requerimientos básicos de nuestra sociedad y que aprovechemos esta oportunidad única para así demostrar que sí podemos ponernos de acuerdo con un solo candidato. Ya lo tuvimos, fue el ilustre Clemente Yerovi Indaburu. Gobernó cerca de ocho meses. Fue grande, jamás amó el poder, solo llegó para servir. ¿Se pondrán de acuerdo todas las bases y movimientos políticos ? Yo, candidato.

Guillermo Martínez Tubay