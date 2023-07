La primera vuelta de las elecciones anticipadas en Ecuador se va a realizar el domingo 20 de agosto de 2023. Participarán ocho binomios que aspiran a llegar a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para gobernar por lo que resta del mandato del presidente Lasso. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas anhelamos que logren gobernar con sabiduría, justicia, tengan cero tolerancia ante la corrupción, entre otros; pero para ello primero deben ganar las elecciones. El binomio ganador será el que logre conectarse con la ciudadanía en un mensaje claro y directo, no solo con un grupo socioeconómico en particular, sino con todos y en especial con la juventud. Un día Fernando Gaitán, creador de telenovelas de mucho éxito como Yo soy Betty la fea, manifestaba que para lograr los resultados que obtuvo esta telenovela creó personajes que se identificaban con la sociedad en general, hizo clic con su teleaudiencia. Eso es lo que los binomios deben hacer: deben abarcar seguridad y fundamentalmente, atención en lo social (que no ha existido o ha sido casi nula en los gobiernos de Moreno y Lasso) y que es la base del bienestar para la sociedad. A ello hay que sumar la creación de nuevos empleos y oportunidades. El binomio ganador debe tener el suficiente carisma no solo para enfrentar una campaña suigéneris, sino para enfrentar los retos de gobernar pocos meses.

Enrique Cobo Bustamante