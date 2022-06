Abusos en Ambato

Innumerables son las quejas y reiterados reclamos de los conductores ecuatorianos residentes en Ambato y de los centenares de turistas y comerciantes que la visitan, respecto a las exageradas e injustificadas multas que la comisión de tránsito les impone. Conozco casos concretos de quiteños que, pese a no haber estado en esa ciudad, han recibido notificaciones de multas “fantasmas” e inventadas por infracciones de tránsito cometidas en Ambato, situación que obliga a los extorsionados conductores a trasladarse hasta allá para tratar de averiguar los motivos de estas increíbles sanciones y, en muchos de los casos, sin obtener resultados coherentes y, menos aún, soluciones favorables, lo que para los conductores implica todo tipo de molestias, tanto personales como económicas, que no se compadecen con la situación actual en la que estamos viviendo. En vista de que estas quejas vienen repitiéndose con mucha frecuencia, es menester que alguien investigue, tome cartas en el asunto, se haga cargo de este padecimiento y trate de reparar y poner fin a estas anomalías y abusos que, como es obvio, perjudican no solo a los usuarios de estas vías sino también al turismo de la hermosa Ciudad de las flores y las frutas.

Fabiola Carrera Alemán