Es urgente la solución a esta crisis de toda índole y que no sea politizada electoralmente por los candidatos. Así como la construcción entre todos los candidatos y partidos de un proyecto político de Estado en que participen todos. Uno de los problemas más serios ha sido la estrategia política de algunos: la desintegración de la estructura política, lo que ha traído como consecuencia el surgimiento de un sinnúmero de movimientos, partidos y grupos de interés y de presión que buscan el poder a cualquier precio. El país necesita de un moderado y fuerte equilibrio de liderazgo benéfico, de un gobernante sabio y honesto. No es asunto de simpatía, ni de un mesías; de esos estamos hartos. Un líder para todos los ecuatorianos, con respeto, justicia, equidad, sentido de humanidad y que sepa unir y no seguir destrozando el tejido social. El país no puede soslayar esta solución política para 2025, tenemos que empezar ya, eligiendo al mejor. Fernando Villavicencio, por su lucha constante contra la corrupción inspira serenidad y confianza. Reconozco que no existe candidato perfecto pero lo urgente es rescatar y defender el desarrollo del país. El deber de todo ecuatoriano, en especial los políticos, es salvar a la patria de una catástrofe, a los habitantes, recursos naturales e instituciones. Los candidatos deberían formar sobre la marcha una agenda nacional, un proyecto país que detenga la posible caída a la anarquía, pobreza extrema y destrucción de la paz social. Esperemos que la clase política haya aprendido que no es dividiendo ni rompiendo el tejido social que se logra el desarrollo.

Mario Vargas Ochoa