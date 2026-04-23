Municipio de Guayaquil reincorpora a Bianca Salame a la dirección de ProAnimal

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Bianca Salame, activista y personalidad reconocida por defender los derechos de la fauna urbana, confirmó a EXPRESO su retorno a la Dirección municipal de Protección de los Derechos de los Animales (ProAnimal) en Guayaquil. La funcionaria, que se desempeñó como coordinadora de Denuncias y Rescates desde mayo de 2025 hasta marzo de 2026, se reincorporó a la estructura municipal durante la última quincena bajo la figura administrativa de "Especialista".

Cambio de rol y antecedentes administrativos

Su regreso a la gestión pública se hizo visible mediante un video difundido en canales oficiales y redes sociales, donde se documentó una intervención en la Terminal Terrestre de Guayaquil. En dicho operativo, el personal municipal rescató a varios felinos que habían sido abandonados en el área de los baños de la infraestructura de transporte.

La reincorporación de Salame ocurre apenas semanas después de que anunciara su salida de la institución el pasado 1 de abril de 2026.

Bajo la administración de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, la dirección de ProAnimal ha experimentado ajustes en su organigrama técnico. Salame detalló a este Diario que su nueva designación responde a una plaza de especialista, enfocada en la continuidad de los ejes de trabajo que lideró en su etapa previa: esterilización, adopción y respeto a la fauna urbana.

Durante su primera gestión de diez meses, Salame enfrentó retos operativos y agresiones físicas en el espacio público, como el incidente registrado en el Parque Samanes en enero de 2026, donde fue atacada verbalmente por un ciudadano mientras realizaba labores de educación vial y tenencia responsable.

La funcionaria ha reiterado que el plan para rediseñar el espacio público y evitar el atropellamiento de mascotas en Guayaquil, en el cual trabajaba antes de su breve salida, sigue siendo una prioridad técnica para su actual despacho.