La Puntilla ya no es la tierra prometida

Una larga hilera de pisadas fangosas resaltaba en las baldosas de una casa ubicada en una exclusiva urbanización de la parroquia La Puntilla, en Samborondón. Aunque el ladrón ingresó en la madrugada, en silencio y con cautela, el lodo y su ropa empapada delataron su recorrido.

“Entran por el río. Esta ya es la tercera ola de robos que sufre Samborondón, probablemente es la más fuerte”, asegura Verdi Zambrano, presidente de la asociación de propietarios de la urbanización Entre Lagos, que colinda con el afluente.

Es por allí, insiste, que delinquen y ya hasta tienen identificado a uno de ellos, al que conocen como el Buzo, porque usa esa técnica para atracar.

Confiesa que cuando se mudó desde Guayaquil a La Puntilla, hace seis años, lo hizo para no tener que preocuparse por la delincuencia, para no vivir encerrado. No obstante, según lo que varios residentes contaron a EXPRESO, el panorama de exclusividad, paz y seguridad de que ningún antisocial iba a irrumpir en sus domicilios, empieza a evaporarse.

Por eso, no le extraña escuchar que en otras zonas se hayan metido a las casas. En su propia ciudadela, los delincuentes han ingresado en varias ocasiones, a pesar de todas las medidas de seguridad en las que han invertido: pagar más a los guardias, en cámaras de seguridad, concertinas... Al parecer, ya no es suficiente.

En todo 2018, la Fiscalía Provincial del Guayas registró en Samborondón 68 denuncias por robo a domicilios. De enero a julio de 2019, es decir, en solo siete meses, ya van 46 casos del mismo delito.

En la urbanización La Puntilla, antisociales ingresaron a robar en una vivienda también por el río, en septiembre del año pasado. Fernando Huamán, presidente de los propietarios de la ciudadela, prefiere no dar precios, pero asegura que han invertido “muchísimo” en seguridad para evitar que esto ocurra nuevamente.

Tanto Zambrano como Huamán consideran que el punto de infiltración de la delincuencia se halla en los ríos Daule y Babahoyo, que fluyen a los costados de La Puntilla; porque estos han sido el común denominador de los asaltos a domicilios que se han reportado.

Según datos proporcionados por Bomberos y la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea), dos lanchas de la primera entidad y una de la segunda patrullan las riberas de La Puntilla. Pero para los residentes, eso es insuficiente.