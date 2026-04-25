Pony Malta conecta fútbol y animación con su cortometraje Duelo de Energías

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Pony Malta, junto al estudio ecuatoriano Matte, presentó Duelo de Energías, un cortometraje que marca un nuevo estándar para la animación nacional. La producción combina técnicas digitales con arte hecho a mano, logrando un estilo híbrido de acabado cinematográfico.

A pocas semanas del Mundial e inspirado en la fuerza de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, el proyecto une deporte y creatividad para destacar el talento local.

El estreno se llevó a cabo en Multicines de Mall del Sol. En un ambiente de mucha fuerza y entusiasmo, el evento con la presencia de ejecutivos, influencers deportivos y niños de la Academia Niño Moi.