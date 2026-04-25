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Pony Malta conecta fútbol y animación con su cortometraje Duelo de Energías

Pony Malta estrena Duelo de Energías, corto ecuatoriano que une animación y fútbol, inspirado en la Selección Ecuatoriana y presentado en Guayaquil

Stefania Massa
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Stefania Massa

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Pony Malta, junto al estudio ecuatoriano Matte, presentó Duelo de Energías, un cortometraje que marca un nuevo estándar para la animación nacional. La producción combina técnicas digitales con arte hecho a mano, logrando un estilo híbrido de acabado cinematográfico.

A pocas semanas del Mundial e inspirado en la fuerza de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, el proyecto une deporte y creatividad para destacar el talento local.

El estreno se llevó a cabo en Multicines de Mall del Sol. En un ambiente de mucha fuerza y entusiasmo, el evento con la presencia de ejecutivos, influencers deportivos y niños de la Academia Niño Moi.

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Gastón Román, Boni Pana, José Pérez Vargas, Mauricio Bustamante y Andrés Aguilar.

Gastón Román, Boni Pana, José Pérez Vargas, Mauricio Bustamante y Andrés Aguilar.Joffre Flores//EXPRESO

Presentación del corto Duelo de Energías, de Pony Malta en Supercines de Mall del Sol

Eduardo Molestina Jr. y Eduardo Molestina.

Eduardo Molestina Jr. y Eduardo Molestina.Joffre Flores//EXPRESO

Presentación del corto Duelo de Energías, de Pony Malta en Supercines de Mall del Sol

Rebeca Braasch y Víctor Paredes.

Rebeca Braasch y Víctor Paredes.Joffre Flores//EXPRESO

Presentación del corto Duelo de Energías, de Pony Malta en Supercines de Mall del Sol

Abel Martínez y Henry Botta.

Abel Martínez y Henry Botta.Joffre Flores//EXPRESO

Presentación del corto Duelo de Energías, de Pony Malta en Supercines de Mall del Sol

Jeremy Torres, Ana Belén Hallón, Daniella Sánchez, Valeria Cobeña y Alejandra Valverde.

Jeremy Torres, Ana Belén Hallón, Daniella Sánchez, Valeria Cobeña y Alejandra Valverde.Joffre Flores//EXPRESO

Presentación del corto Duelo de Energías, de Pony Malta en Supercines de Mall del Sol

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