Pony Malta conecta fútbol y animación con su cortometraje Duelo de Energías
Pony Malta estrena Duelo de Energías, corto ecuatoriano que une animación y fútbol, inspirado en la Selección Ecuatoriana y presentado en Guayaquil
Pony Malta, junto al estudio ecuatoriano Matte, presentó Duelo de Energías, un cortometraje que marca un nuevo estándar para la animación nacional. La producción combina técnicas digitales con arte hecho a mano, logrando un estilo híbrido de acabado cinematográfico.
Deportes
Cuatro niños vivieron el sueño de saltar a la cancha con La Tri gracias a Pony Malta
Redacción Expreso
A pocas semanas del Mundial e inspirado en la fuerza de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, el proyecto une deporte y creatividad para destacar el talento local.
El estreno se llevó a cabo en Multicines de Mall del Sol. En un ambiente de mucha fuerza y entusiasmo, el evento con la presencia de ejecutivos, influencers deportivos y niños de la Academia Niño Moi.