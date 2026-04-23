Almax Fórum, en su octava edición, pone en foco la innovación y el consumo masivo

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

La octava edición de Almax Fórum se desarrolló bajo el lema 'Marcas que trascienden', con una agenda centrada en el futuro del consumo masivo. El encuentro se desarrolló el en Almax Center de Samborondón y convocó a más de 200 asistentes entre empresarios, emprendedores y estudiantes.

Los expositores compartieron su visión sobre los cambios en el comportamiento del consumidor, la innovación en productos y las nuevas dinámicas de distribución. Durante el foro, se abordaron temas como el rol del e-commerce, la importancia de construir culturas internas orientadas a la innovación y la necesidad de entender al consumidor desde la empatía. Las intervenciones coincidieron en que las marcas deben adaptarse a un entorno en constante cambio.

El espacio también impulsó el intercambio de ideas y la creación de alianzas. Con esta edición, Almax reafirma su apuesta por generar conexión y conocimiento dentro de la comunidad empresarial.