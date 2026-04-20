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Policentro presenta la renovada imagen de su plazoleta central

Con un ameno encuentro en sus instalaciones, que incluyó música en vivo y un coffe party, Policentro presentó su renovada plazoleta central

Stefania Massa
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Stefania Massa

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Directivos, clientes e invitados especiales se hicieron presentes en la presentación de la renovada plazoleta central y escucharon con atención la presentación de Emilio Oneto, administración general del centro comercial, quien destacó la creación del Poliworking, un espacio gratuito para estudiar o trabajar.

El espacio marca un nuevo paso en la actualización del primer centro comercial de Guayaquil. La intervención responde a un estudio que identificó la necesidad de áreas más cómodas para permanecer y compartir.

La nueva estructura reemplaza la antigua cúpula e incorpora vegetación y mobiliario de cemento. La pileta ahora se integra al entorno y aporta una conexión con lo natural. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Clemente Durán Ballén.

La renovación también impulsa a los locales cercanos a actualizar su imagen y estar así acorde a la nueva imagen. Policentro, con 47 años en la ciudad, se prepara para celebrar sus bodas de oro con una estrategia que apunta a mantenerse actualizado con las nuevas dinámicas de consumo.

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Emilio Oneto, administración general del Policentro, durante su presentación.

Emilio Oneto, administración general del Policentro, durante su presentación.Joffre Flores//EXPRESO

Presentación de la remodelada plazoleta central de Policentro

Mariella Pesantes, Nicole Leimbruger y Roque González.

Mariella Pesantes, Nicole Leimbruger y Roque González.Joffre Flores//EXPRESO

Presentación de la remodelada plazoleta central de Policentro

Rosita Hidrovo, Evelyn Calderón, Nohely Romero, Gabriela Torres, Doménica Ávila e Israel Santander.

Rosita Hidrovo, Evelyn Calderón, Nohely Romero, Gabriela Torres, Doménica Ávila e Israel Santander.Joffre Flores//EXPRESO

Presentación de la remodelada plazoleta central de Policentro

Lizbeth Aguirre, Emilio Oneto, Miriam Roldós y Elena Caicedo.

Lizbeth Aguirre, Emilio Oneto, Miriam Roldós y Elena Caicedo.Joffre Flores//EXPRESO

Presentación de la remodelada plazoleta central de Policentro

Diego Escandón, Gina Rodríguez, Carlos Güilman y Julio Gallo.

Diego Escandón, Gina Rodríguez, Carlos Güilman y Julio Gallo.Joffre Flores//EXPRESO

Presentación de la remodelada plazoleta central de Policentro

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