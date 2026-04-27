Combate 2026: a qué hora se estrena y cómo ver la nueva temporada en RTS

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Combate estrena nueva temporada el 27 de abril en RTS a las 19h00 con formato renovado





El casting virtual en TikTok sumó hasta 900 aspirantes para elegir nuevos competidores





Equipos azul y naranja compiten con capitanes en sistema de series hasta diciembre

El programa Combate vuelve a la televisión ecuatoriana con su nueva temporada Máxima revancha. El estreno será este lunes 27 de abril por RTS en horario estelar. El formato incluye cambios en conducción, competencia y estructura. Aquí los detalles del regreso del reality.

¿A qué hora se estrena Combate: Máxima revancha?

El programa de competencia Combate retoma su emisión en la televisión ecuatoriana con una nueva temporada titulada “Máxima revancha”. El estreno está previsto para este lunes 27 de abril a las 19h00 por la señal de RTS, dentro de su franja de prime time.

La producción anunció cambios en el formato y en la estructura del programa. Carlos José Matamoros y Emiliana Valdez asumirán la conducción de esta nueva etapa. Además, se elimina la figura de directores técnicos y se establece un sistema de liderazgo con capitanes de equipo: Doménica Martínez en el equipo Naranja y Rafael Valdez en el equipo Azul.

El ajuste de horario responde a una reorganización de contenidos del canal, que busca fortalecer su oferta en horario estelar. Desde la dirección del programa, Jennifer Nájera señaló: “este movimiento permitirá continuar conectando con la audiencia en una franja consolidada, manteniendo su presencia en uno de los horarios de mayor alcance televisivo”.

Tras una pausa durante los primeros meses del año, el programa regresa con expectativa en redes sociales. Como parte de las novedades, la producción implementó un casting virtual a través de plataformas digitales, especialmente TikTok, donde participaron entre 800 y 900 aspirantes. De este proceso se seleccionaron seis nuevos competidores.

Así es el nuevo formato de Combate 2026: Máxima revancha

La temporada Máxima revancha introduce un sistema de competencias por series a lo largo del año. Cada serie tendrá ganadores propios y permitirá enfrentamientos posteriores entre equipos, acumulando resultados hacia una final prevista para diciembre.

“Esta temporada gira en torno al concepto de la revancha. Es una competencia constante donde cada equipo tendrá nuevas oportunidades para recuperarse y avanzar”, explicó Nájera.

El formato también incorpora rivalidades previas entre equipos. El equipo naranja buscará revertir resultados frente al equipo azul, que ha ganado las dos últimas temporadas.

Combate cumple 15 años desde su primera emisión en RTS y mantiene su estructura basada en retos físicos, estrategias y dinámicas de competencia. El programa ha sido replicado en otros países de la región y continúa como uno de los formatos de entretenimiento con presencia en televisión ecuatoriana.