Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 7 de abril

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un sismo de magnitud 3,3 sacudió la mañana de este martes 7 de abril de 2026 a las cercanías de Portoviejo, en Manabí. El evento ocurrió a las 06:13, a una profundidad de 17 kilómetros y con epicentro a menos de 7 kilómetros de la ciudad. Por su baja intensidad, el temblor fue percibido levemente y no dejó daños ni víctimas. Ecuador, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, registra con frecuencia este tipo de movimientos sísmicos.

Un sismo de magnitud 3,3 se registró la mañana de este martes 7 de abril de 2026 en las cercanías de Portoviejo, en la provincia de Manabí.

El evento ocurrió a las 06:13:51 y tuvo una profundidad de 17 kilómetros, según los parámetros técnicos del registro sísmico. El epicentro se localizó a 6,8 kilómetros de Portoviejo, con coordenadas 0,994 grados de latitud sur y 80,447 grados de longitud oeste.

No se reportaron daños

Por su magnitud y profundidad, el movimiento corresponde a un sismo de baja intensidad, propio de la actividad sísmica habitual de la región costera ecuatoriana, donde existen varias estructuras geológicas activas.

Este tipo de eventos suele ser percibido de forma leve por la población cercana al epicentro. Hasta el cierre de esta nota no se reportaron daños a personas ni afectaciones a infraestructuras a causa del temblor.

Ecuador se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, lo que explica la recurrencia de este tipo de fenómenos en el país.