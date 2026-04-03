Ecuador vs. Paraguay: hora y dónde ver EN VIVO el partido del Sudamericano sub 17

La Mini-Tri espera dar el golpe ante la anfitriona y busca su primer triunfo en el Grupo A

La selección de Ecuador sub 17 está lista para su debut en el Sudamericano de Paraguay.

La selección de Ecuador sub-17 se traslada este viernes 3 de abril hasta el Estadio Ypané, reducto donde Paraguay hace sentir su localía en este Sudamericano. El equipo dirigido por el estratega argentino Gonzalo Ferrea llega con la intención de sumar tres puntos en suelo guaraní para consolidar su camino al hexagonal final.

El plantel tricolor genera expectativas debido a la calidad de sus piezas individuales, destacando por nombres como los hermanos Edwin y Holger Quintero. Los futbolistas, ya vendidos al Arsenal de Inglaterra, son los encargados de poner la magia y el desequilibrio en las bandas.

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Otra de las joyas que brilla con luz propia en este combinado nacional es Deinner Ordóñez, defensor cuya ficha ya pertenece al Chelsea. Mientras que Luis Fragozo, quien a sus 15 años ya suma minutos en Emelec, espera liderar la ofensiva tricolor.

La selección de Ecuador sub 17 ya se encuentra en suelo paraguayo para disputar el Campeonato Sudamericano de la categoría. Cortesía @latri

Aquí te dejamos la información clave para que no te pierdas ni un segundo del partido:

Detalles para ver EN VIVO Ecuador vs. Paraguay en el Sudamericano sub 17

Fecha: viernes 3 de abril de 2026.

Hora: 18:00 (Hora de Ecuador).

Lugar: Estadio Christian Benítez, Guayaquil.

¿Dónde ver en vivo?: la señal oficial estará a cargo de DSports (DirecTV) y la plataforma de streaming DGO.

Las sorpresas desde Europa: sangre nueva para Ecuador

La gran novedad en esta lista es la inclusión de dos futbolistas formados en España con raíces ecuatorianas. Se trata de Adrián Cuadrado, zaguero central del FC Barcelona, e Iker Mantilla, joven promesa del Mallorca. Ambos jugadores han decidido defender los colores de la Tri, aportando una visión distinta y competitiva al grupo.

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🆚🇵🇾

⌚18H00

🏆CONMEBOL Sub 17

🗓️Fecha 1 - Fase de Grupos

🏟️Estadio CARFEM

📍Paraguay pic.twitter.com/loNaXTE690 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) April 3, 2026

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