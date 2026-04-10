Regular Animals: perros robot con rostros de celebridades irrumpen en las calles

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los robots utilizados en el proyecto están basados en modelos de la compañía Unitree Robotics , conocidos por su movilidad autónoma.

, conocidos por su movilidad autónoma. Las máscaras hiperrealistas fueron desarrolladas por Hyperflesh , una marca especializada en prótesis de silicona utilizadas en cine.



, una marca especializada en prótesis de silicona utilizadas en cine. El proyecto forma parte de una exposición impulsada por NODE Foundation, una organización que explora la intersección entre arte, tecnología y cultura digital.

En los últimos días, transeúntes en San Francisco se encontraron con una escena difícil de ignorar: perros robot caminando por la calle con rostros humanos hiperrealistas. La imagen, tan inquietante como fascinante, no tardó en viralizarse y abrir una pregunta inmediata: ¿qué es exactamente lo que está pasando?

Lejos de tratarse de un experimento tecnológico aislado o una simple provocación urbana, la respuesta está en el mundo del arte contemporáneo. Estas figuras forman parte de Regular Animals, el nuevo proyecto del artista digital Beeple, quien ha llevado su característico estilo: crítico, surreal y profundamente ligado a la cultura digital, a una intervención física en el espacio público como antesala a su próxima exposición en California.

Beeple: el artista detrás de lo perturbador



Detrás de Regular Animals está Beeple, nombre artístico de Mike Winkelmann, uno de los creadores más influyentes del arte digital contemporáneo. Su trabajo se caracteriza por la producción constante de imágenes, muchas veces publicadas diariamente, que combinan estética futurista, crítica política y cultura pop, con un enfoque que suele incomodar tanto como atraer.

Beeple saltó a la fama global en 2021 cuando su obra digital 'Everydays: The First 5000 Days'.Cortesia

Beeple alcanzó reconocimiento global al posicionarse como una figura clave dentro del auge del arte digital y los NFT, pero más allá del mercado, su obra ha mantenido una línea clara: cuestionar el poder, la tecnología y la identidad en la era de internet. Figuras como Elon Musk o Mark Zuckerberg no son ajenas a su universo creativo, donde suelen aparecer reinterpretadas en escenarios distópicos o satíricos.

En ese sentido, transformar a estas personalidades en criaturas híbridas: mitad humanas, mitad máquinas; no es un giro inesperado, sino una extensión lógica de su lenguaje visual. Su obra no busca realismo, sino exageración crítica: llevar al límite la relación entre lo humano, lo artificial y lo mediático.

'Regular Animals': arte, tecnología e incomodidad calculada

El proyecto Regular Animals consiste en una serie de perros robot intervenidos con máscaras hiperrealistas que replican los rostros de figuras reconocibles. Entre ellos aparecen Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, así como artistas históricos como Andy Warhol, Pablo Picasso e incluso el propio artista. El resultado es deliberadamente inquietante: cuerpos mecánicos que se mueven con naturalidad, pero con rostros humanos que parecen fuera de lugar.

La propuesta no es gratuita, ya que a través de esta combinación, Beeple plantea una reflexión sobre la deshumanización en la era tecnológica, donde figuras públicas se convierten en "marcas" replicables y donde lo artificial comienza a imitar y reemplazar lo humano. Como ha señalado el propio artista en el contexto de la exposición, su intención gira en torno a explorar cómo percibimos la identidad en un entorno cada vez más mediado por la tecnología.

Cada figura está equipada con un avanzado sistema de detección y movilidad.Cortesia

Zuckerberg y Musk son dueños de algoritmos que controlan lo que vemos y deciden cómo vemos el mundo. Beeple

Pero más allá del concepto, el proyecto también destaca por su ejecución técnica. Las piezas están construidas sobre robots cuadrúpedos basados en modelos como el Unitree Go2, diseñados para moverse de forma autónoma y estable en entornos reales. A esto se suman máscaras desarrolladas con tecnología hiperrealista como las de la marca Hyperflesh, que reproducen con precisión rasgos faciales humanos. El resultado es una integración entre robótica avanzada y escultura contemporánea que difumina los límites entre instalación artística y demostración tecnológica.

Así, Regular Animals no solo funciona como una obra visual, sino como una experiencia: una intervención que traslada el arte fuera de la galería y lo inserta en la vida cotidiana, obligando al espectador a confrontar una versión distorsionada de las figuras que dominan la cultura actual.