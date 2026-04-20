Mientras un lado vive la agitación de las protestas y la inestabilidad política, el otro permanece en una calma aparente y productivaInteligencia Artificial

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Al Ecuador, a sus medios y opinión pública, al parecer no le afectan las crisis que desestabilizan a los gobiernos peruanos. Perú es el vecino del sur y se supone que lo que pasa a los vecinos repercute con fuerza. A veces ni siquiera son los vecinos los que ocasionan problemas. El caso de Venezuela, por ejemplo, ha gravitado sobre toda la región, afectando incluso a países lejanos como Chile o Argentina.

Lo que sucede en Colombia tiene graves consecuencias para Ecuador. Otra cosa parece ser el caso peruano. Su inestabilidad política no traspasa su frontera norte, pese a haber tenido nueve mandatarios en su última década, todos ellos caídos en situaciones de conmoción nacional: disturbios ciudadanos, vacancias dictadas de la noche a la mañana, presidentes detenidos por intentar dar un golpe de Estado.

Pero esta desazón ciudadana, estos malestares públicos que a veces estallan con fuerza en las calles, comienzan y terminan casi inmediatamente, solo para dar paso a gobiernos débiles. Si se amplía a un período más largo, la terrible guerra de Sendero Luminoso no tuvo ninguna incidencia en Ecuador. Por lo menos, no se replicaron movimientos guerrilleros en el país ni cruzaron la frontera.

Las elecciones peruanas: un proceso ajeno para Ecuador

Por ello, tampoco han levantado mayor atención en el país las elecciones del pasado domingo en Perú, en las que se elegía presidente y miembros del Congreso. Pareciese que cualquiera que ganase resultaba indiferente para Ecuador. No es lo mismo que Colombia, donde el triunfo del candidato de izquierda y sucesor de Gustavo Petro, Iván Cepeda, complicaría aún más las ya agrias relaciones entre los dos países.

Se pone en duda, en el caso peruano, la tesis de que la desestabilización política de un vecino afecta al otro. Aunque hay razones de sobra para considerar que el vecino país vive una aguda crisis que se expresa en sus elecciones. Empecemos por la misma convocatoria: 36 candidatos; la mayoría sabía de antemano que no tenía ninguna oportunidad.

Con su decisión aportaron a la confusión ciudadana, al sentimiento de irrelevancia de los comicios y al fraccionamiento de las propuestas políticas, que en tales condiciones se convierten en populismo. ¿Qué significa para Ecuador que gane Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga o Roberto Sánchez? La primera pertenece a lo que podríamos llamar derecha moderada; el segundo, a una radical y el tercero es el continuador del presidente izquierdista Pedro Castillo. Sin novedad en el sur.