¿Dónde están las pensiones de los profesores jubilados?

Los profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil sufrimos el atropello de rectores, departamentos de talento humano, consejos universitarios y de los ministros jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los cuales no acatan los mandamientos constitucionales y el Código de la Vejez,. Nuestros reclamos llevan nueve años. El juicio contra las autoridades de la Universidad de Guayaquil tiene 25.000 páginas. ¿Quién vigila la conducta d e los jueces? Existen organismos que vigilan, conducen la actividad de la universidad, como Senescyt, CES, CACES, pero son organismos burocráticos. El presidente Lasso prometió desaparecer el Senescyt y aún no lo hace. Lo correcto es crear el Ministerio de Educación Superior. La Contraloría realizó un examen de las rentas del fondo universitario. La plata ya está gastada entre autoridades, rectores, directivos del departamento humano, y los directivos nacionales mencionados. Los fondos de las pensiones jubilares, ¿dónde están? ¿Quién vigila su existencia? Somos 483 profesores y funcionarios administrativos impagos. ¿Por qué se llegó a esta cantidad gigantesca? ¿Fue obra negativa del rector solamente? En el reparto participaron directivos nacionales, residente en Quito ¿El presidente Lasso hará devolver el dinero robado? El Poder Judicial tiene su participación dolosa. Existe sentencia judicial dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo por la falta cometida por el rector, por delito del desacato. No ordena su destitución. ¿Por qué?

Abel Molina Orellana